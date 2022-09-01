Bild: Almanya'da akaryakıt fiyatları yükseliyor

Alman gazetesi, haziran ayında başlayan ve dün sona eren vergi indiriminden sonra fiyatların yeniden artmaya başladığını yazdı.

Almanya'da üç aylık akaryakıt fiyatı frenlemesine ilişkin uygulama sona erdi.

Ülkede indirim döneminin sona ermesinin ardından, gece yarısından itibaren fiyatlar artmaya başladı.

İndirim sona erdi, fiyatlar arttı

Bild'in haberine göre, fiyatlar, bir önceki güne göre sert yükseliş gösterirken, bir litre dizel 2,3 euroyu geçti.

Akaryakıtlarda gece yarısından bu yana kaldırılan enerji vergisindeki indirimin, Almanya genelinde birçok benzin istasyonunda kendini hissettirdiği, fiyatların 30 cent arttığı kaydedildi.

Bild: Akaryakıt fiyatları patladı

Haberde, "Depo indiriminin bitmesinden sonra, gece yarısından beri akaryakıt fiyatları patladı!" denildi.

Perşembe sabahı bir litre Super E10 yakıtının 2,04 euroya mal olduğu aktarıldı.

Benzine uygulanan indirim

Almanya'da 1 Haziran'da başlatılan ve 31 Ağustos'ta sona erdirilen uygulama kapsamında, benzin ve dizelde enerji vergisi kaldırılmıştı.

Bu kapsamda benzinde 35,2 cent, dizel de ise 16,7 centlik indirim uygulanmıştı.