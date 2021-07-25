Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üreticisini sevindiren karpuz hasadı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hasadına başlanan karpuza talebin çok olması üreticinin keyfini yerine getirdi.

Marmara Bölgesi'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Bilecik'in Osmaneli ilçesinde günün ilk ışıklarıyla tarlaya giden üreticiler, yoğun talebi karşılamak için çaba harcıyor. Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.

ÇUKUROVA VE KARACABEY'DEKİ MAHSUL SICAKTAN YANDI

Karpuz fiyatlarının da üreticileri mutlu ettiğini anlatan Ünver, "Çukurova'da fiyatlar çok düşük başladı ama sıcaklar birdenbire arttı. Çukurova ve Karacabey'deki mahsul yandı. Hal böyle olunca Osmaneli'nin karpuzu ön plana çıktı." diye konuştu.

Bölgelerinde yetişen karpuza Türkiye'nin her yerinden talep olduğunu vurgulayan Ünver, "Mahsulün tarlada kalacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü talep çok." dedi.

OSMANELİ'NDEN BOLU'DAKİ HALE KARPUZ GİDİYOR

Bolu'daki hale karpuz götürmek için Osmaneli'ne geldiğini söyleyen Ahmet Demir, "15-20 yıldır buraya karpuz almaya geliyoruz. Sezonda geliyoruz, karpuzu yükleyip gidiyoruz." diye konuştu.

SICAKTAN KAÇMAK İÇİN ERKEN SAATLERDE ÇALIŞIYORLAR

Tarlada çalışan Sevda Çetinkaya ise karpuz kesimi yaparak mesailerini sürdürdüklerini söyledi. Karpuzun ekiminin nisan ayının başlarında yapıldığını belirten Çetinkaya, "Çok erken saatte geliyoruz. Çünkü sıcakta çok fazla çalışılmıyor. Güç sarf edilen bir iş bu." diye konuştu.