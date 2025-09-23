Bilecik'te 25 yıllık işlerini yürütemediler: Çilekle 30 kat rekolteye çıktılar

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Ağlan köyünde 5 yıldır çilek üretimi yapan Hatice-Hasan Perk çifti, ürettikleri yıllık 40 tonu ilçedeki pastane, kafeterya ve benzeri işletmelere satarak pazarlamakta zorlanmıyor. Çift, önümüzdeki dönemde şehirler arası pazara açılmayı hedefliyor.

TEŞVİKLE BAŞLAYAN SERÜVEN

30 yıldır çiftçilikle uğraşan Hasan Perk, son 5 yıldır sadece çilek ektiğini belirterek, “Son 5 yıldır çilek işine yöneldik. Kaymakamın verdiği yüzde 50 teşvikle bu işe başladık. Şu anda 20 dönüm ve üzeri çilek tarlamız var. Ailece ve mevsimlik işçilerle birlikte çalışıyoruz. Çilek işi çok emek istiyor ama verdiğini de inkar etmiyor.” dedi.

KÜÇÜK DESTEKLE BÜYÜK BAŞARI

Hatice Perk, önceden domates, salatalık ve barbunya yetiştirdiklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi: