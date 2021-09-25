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    Bilecik'te bir köy 152 yıldır aynı tohumdan acı kırmızı biber üretiyor

    Bazı köyler kendilerine atalarından kalan yöntem ve lezzetlerden geçimini sağlar. Bu konuda uzmanlaşıp pazarlama ağlarını geliştirirlerse Bilecik'in Çukurören köyünde olduğu gibi başarıya ulaşılır.
    • İHA
    • 25.09.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 16:09
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    Bilecik'te bir köy 152 yıldır aynı tohumdan acı kırmızı biber üretiyor

    Acı kırmızı biberi pul halinde sofralara getirmeden önce yemek bir yana bazen tutmak ve kokusunu duymak bile rahatsızlık hissi verirken, bu köyde tonlarca kırmızı biber işleniyor.

    "TOHUMUNU BİZ KENDİMİZ ÜRETİYOR, EKİP ÇİMİNİ YETİŞTİRİYORUZ"

    Bilecik'in Çukurören köyünde 152 yıldır aynı tohumla üretilen acı kırmızı biberler, toplandıktan sonra köylüler tarafından balkonlarda, çatılarda, ev duvarlarında kurutuluyor.

    Bilecik'e 9 kilometre uzaklıkta olan Çukurören köyünde senede yaklaşık 100 tona yakın pul biber üretimi yapılırken, köyde yaşayan hemen hemen herkes evinde kırmızı biber üretimi yapıyor.

    Bilecik te bir köy 152 yıldır aynı tohumdan acı kırmızı biber üretiyor #1

    BİBERLER BİR İPE DİZİLEREK KURUTULMAYA BIRAKILIYOR

    7 ay önce diktikleri tohumlardan oluşan kırmızı biberleri toplayan köylüler, onları bir ipe dizerek kurutmaya bırakıyor. Bütün köyde kırmızı biberleri ipe dizen köylüler, ürünleri kuruttuktan sonra kırma makinesi ile pul biber haline getirecekler.

    Bilecik te bir köy 152 yıldır aynı tohumdan acı kırmızı biber üretiyor #2

    50 YILDIR BİBER DİZİYOR

    Bu işi 50 yıldır yaptığı anlatan Müşerref Sünnetçi, "Köyümüzde yaşlısı, genci, anadan doğan çocuk bunu diziyor. Tohumunu biz kendimiz üretiyoruz. Ekiyoruz, çimini yetiştiriyoruz. Bahçeye götürüp dikiyoruz.

    Bilecik te bir köy 152 yıldır aynı tohumdan acı kırmızı biber üretiyor #3

    ÇOK ZAHMETLİ, İŞKENCE GİBİ BİR ŞEY

    Çok zahmetli, işkence gibi bir şey bu. Ama bunu toptan veriyoruz, oradan 5, 10 kuruş para geliyor. Pandemiden dolayı 2 sene olacak neredeyse hasatlar düştü. Yaşlılara 65 yaş üstü olduğu için yasak geldi. Öyle olunca çok mal elde kaldı.

    Bilecik te bir köy 152 yıldır aynı tohumdan acı kırmızı biber üretiyor #4

    BİR DİZİSİNİN FİYATI 40 LİRADAN 20 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

    Bir dizisi geçen sene 40 liradan başladı, 20 liraya kadar düştü. Marketler dükkanlar kapalı olunca mal gitmedi. Götürdüyseler de geldiler geri, satılmadı. Bir topu 40 lira 50 lira 30 lira alıcı ne alırsa. Bizim köyün izzeti böyle. Zorla ekmek kazanıyoruz. Biberin saplarını ayıklarız temizleriz kapaklarız, öğütme makinesine götürürüz öğütürüz.

    Bilecik te bir köy 152 yıldır aynı tohumdan acı kırmızı biber üretiyor #5

    GÜNEŞSİZ ORTAMDA KURUYOR

    Güneş görmediği yerde kuruturuz. Paketler pazara götürürüz. Baharatçılara veririz." dedi.

    Bilecik te bir köy 152 yıldır aynı tohumdan acı kırmızı biber üretiyor #6

    BU BİBERİN 8 AYLIK ÖYKÜSÜ VAR

    Ekonomik değeri yüksek olan Çukurören biberinin son yıllarda fotoğraf sanatçılarının ve ekolojik turizmin bir parçası haline geldiğini anlatan Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, "Bu biberlerin ekim işlemi mart ayının sonunda, nisan ayının başında yapılır. Daha sonra sularız yetiştiririz. Mayıs sonu 15'inden sonra haşlarız. Mayıs, haziran, temmuz aylarında sulama ve kazması olur. Ağustos'un 15'inden önce toplamaya başlarız. Dizeriz, kuruturuz. Bu biberler 7-8 ayda meydana gelen bir şey.

    100-120 TON ÜRÜN ALINIYOR

    Köy genelinde 100-120 ton olur bu biberden." dedi.

    Bilecik te bir köy 152 yıldır aynı tohumdan acı kırmızı biber üretiyor #7

    Bilecik te bir köy 152 yıldır aynı tohumdan acı kırmızı biber üretiyor #8

    Bilecik te bir köy 152 yıldır aynı tohumdan acı kırmızı biber üretiyor #9

    Bilecik te bir köy 152 yıldır aynı tohumdan acı kırmızı biber üretiyor #10

    Bilecik te bir köy 152 yıldır aynı tohumdan acı kırmızı biber üretiyor #11

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