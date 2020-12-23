Bilecik'te dev altın rezervinin bulunduğu maden sahası

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, alanda çalışmalar hız kazandı.

Gübretaş'a ait olan Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahasında yapılan sondaj işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın duruma ilişkin yaptığı değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı.

İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülenirken, alan güvenlik koruması altına alındı.

DEĞERİ 6 MİLYAR DOLAR

Öte yandan 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108’i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6 milyar dolarlık (46 milyar lira) parasal değeri bulunuyor.

ARSA FİYATLARI ARTTI

Maden sahası Bilecik'in ekonomi ve istihdamına ciddi katkı sağlaması beklenirken, arsa fiyatları da hızla yükselişe geçti.

Bilecik'te altın rezervinin bulunduğu maden VİDEO