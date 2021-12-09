Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yetiştirilen ayvalardan üretilen coğrafi işaret tescilli lokumlar, pazar paylarını giderek artırmaya başladı.

Coğrafi işaret tescilli "Osmaneli ayva lokumu", Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yetiştirilen ayvalardan üretiliyor.

Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklarda yetiştirilen, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçen Osmaneli ayvası, Beşevler köyünde 3 dönüm arazide kurulan 450 metrekare kapalı alana sahip tesiste lokuma dönüştürülüyor.

KOOPERATİF ÜYELERİ LOKUMLARI BİRLİKTE ÜRETİYOR

Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin 22 üyesinin çalıştığı bu tesiste, ilçede üretilen 6 bin ton ayvanın yaklaşık yüzde 10'u işlenerek lokum haline getiriliyor. Lokumların yüzde 5'i Katar'a ihraç ediliyor.

Yurt içinde de Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerde satışa sunulması, ayva lokumunun bilinirliğini artırdı. Son dönemde ürünün Avrupa'ya da ihraç edilmesi için adımlar atılıyor.

Bilecik’te Osmaneli ayva lokumu talebe yetişemiyor ViDEO

YÖRESEL ÜRÜN İMALAT MERKEZİ KURULDU

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin bölge çiftçisine destek vermek üzere kurdukları yöresel ürün imalat merkezi olduğunu söyledi.

LOKUMLARI, TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ALIYOR

İlçede yetişen ayvalardan yıllık 500-600 tonunun Beşevler'deki tesiste işlendiğini belirten Şahin, "Üreticimizden temin ettiğimiz ayvaları kooperatifimiz aracılığıyla lokuma çevirerek Sayın Cumhurbaşkanımızın önem verdiği Tarım Kredi Kooperatiflerine teslim ediyoruz. Çok da beğeni topluyor. Bugün Türkiye'nin her yerinde kooperatifimizin üretmiş olduğu ayva lokumu bulunuyor." dedi.

Şahin, yurt dışı yeni pazar arayışlarının sürdüğünü, özellikle Avrupa ülkelerine ihracat için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

MEVCUT ÜRETİMİN 4 KATINI YAPABİLECEK KAPASİTELERİ VAR

Tesisin sorumlusu Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik de şu bilgileri verdi:

"Mevcut üretimimizin yüzde 5'i Katar'a gidiyor. Almanya ve İspanya'dan da talepler geldi. Onlara numune gönderdik. Anlaştığımız takdirde o bölgelere de ayva lokumunu ihraç etmeye başlayacağız. Ayva onların dilinde 'meyvelerin kraliçesi' olarak adlandırılıyor. Ayvaya çok önem veriyorlar. O yüzden doğal olan ayva lokumunu dört mevsim tüketmek istiyorlar. Biz de yurt dışına ihraç ederek onların ayvayı dört mevsim tüketmelerini amaçlıyoruz."

Tetik, ulusal marketlerden bazılarıyla da ayva lokumunun satışı için anlaştıklarını dile getirdi.

“AYLIK 25 BİN KUTU AYVA LOKUMU ÜRETİYORUZ”

Ayda 100 bin kutu ayva lokumu üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Tetik, "Şu anda aylık 25 bin kutu ayva lokumu üretimi gerçekleştiriyoruz. Depo ve pazar ağı arttıkça ayda 100 bin kutu üreterek tüm Türkiye'ye bu eşsiz lezzeti tattırmak istiyoruz. Tamamen doğal olarak üretiliyor. İçinde şeker yok. Ayvanın çeşitli aşamalarla işlenerek lokuma dönüştürülmüş hali. 1,5 ton ayvayı işleyerek lokuma dönüştürmeyi hedefliyoruz. Şu anki pazarımız da o miktarı işleyebileceğimizi gösteriyor." dedi.