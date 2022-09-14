Bilgi ve iletişim uzmanı başvurularındaki engeller

TÜİK bugün "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2022" araştırmasını yayınladı. Araştırmada bilgi ve iletişim uzmanı iş başvurularındaki güçlükler de ortaya çıktı.

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, internet erişimine sahip girişimlerin oranı yüzde 96'a ulaştı.

Her 3 girişimden biri güçlük yaşıyor

Açıklanan bilgilere göre bilgi ve iletişim uzmanı işe alan veya almayı deneyen her 3 girişimden biri güçlükle karşılaştı.

Girişimlerin yüzde 6,9'u 2021 yılında en az bir bilgi ve iletişim uzmanını işe aldı veya almayı denedi. Bu oran, 2019 yılında yüzde 5 idi.

Bilgi ve iletişim uzmanı arayışında yaşanan güçlükler

Bir bilgi ve iletişim uzmanı işe alan veya almayı deneyen girişimlerin yüzde 36,1'inin karşılaştığı güçlükler: