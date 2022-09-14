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    Bilgi ve iletişim uzmanı başvurularındaki engeller

    TÜİK bugün "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2022" araştırmasını yayınladı. Araştırmada bilgi ve iletişim uzmanı iş başvurularındaki güçlükler de ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 17:19
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    Bilgi ve iletişim uzmanı başvurularındaki engeller

    Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, internet erişimine sahip girişimlerin oranı yüzde 96'a ulaştı.

    Her 3 girişimden biri güçlük yaşıyor

    Açıklanan bilgilere göre bilgi ve iletişim uzmanı işe alan veya almayı deneyen her 3 girişimden biri güçlükle karşılaştı.

    Girişimlerin yüzde 6,9'u 2021 yılında en az bir bilgi ve iletişim uzmanını işe aldı veya almayı denedi. Bu oran, 2019 yılında yüzde 5 idi.

    Bilgi ve iletişim uzmanı başvurularındaki engeller #1

    Bilgi ve iletişim uzmanı arayışında yaşanan güçlükler

    Bir bilgi ve iletişim uzmanı işe alan veya almayı deneyen girişimlerin yüzde 36,1'inin karşılaştığı güçlükler:

    • İşe alım sürecinde adayların başvuru eksikliği/yetersizliği
    • İlgili alanda gerekli niteliklere (eğitim/öğretim) sahip olmaması
    • İlgili iş deneyimine sahip olmaması
    • Yüksek ücret beklentisi

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