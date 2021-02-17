Bilinçsiz tarım ilacı kullanımı bitkiye zarar veriyor

Tarımda bitkiyi hastalıklara karşı korumak için uygulanan ilaçların dozu ayarlanamazsa bitkinin verimi düşüyor.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Basım, tarım sektöründe kullanılan pestisitin, doz aşımı olduğu ve sıklıkla kullanıldığı takdirde insan ve bitki sağlığı için tehlike oluşturacağı uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Hüseyin Basım, tarım sektöründe yaşanan ilaç kalıntısı sorununun ortadan kalkması için kimyasal ilaç kullanımının en aza indirilmesi gerektiğini söyledi.

PESTİSİT KONTROLLÜ KULLANILMALI

Sektörde böcek ve haşerelere, yabani otlara, küf ve mantarlara, kemirgenlere, yumuşakçalara, yuvarlak solucanlara, akarlara karşı olmak üzere birçok türü bulunan ve çeşitli kimyasal maddeleri içeren pestisitin kullanımının kontrollü şekilde olması gerektiğini vurgulayan Basım, uygun doz ve uygun zaman aralıklarına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

"Bilinçsiz ilaç kullanımı, bitkideki verimliliği artırmak yerine daha da kötü yapabilir. Tarım ilaçlarını kullanırken çok dikkatli davranılması gerekiyor." diyen Basım, "Bitkiyi korurken sadece kimyasal ilaçlar tercih edilmemeli. Diğer canlıların kullanımı, biyolojik ve kültürel mücadele yöntemleri ile tarım ilaçlarını da uygun dozda ve aralıklarla kullandığımız takdirde zararların önüne geçebiliriz. Aksi takdirde pestisit doz aşımı olursa, sıklıkla kullanılırsa, kullanım aralıklarına uyulmazsa hem insan hem de bitki sağlığı için son derece tehlikeli." ifadelerini kullandı.

"BİTKİYİ HASTA OLMADAN KORUMALIYIZ"

Basım, kimyasal ilaçların kısa zamanda etki vermesi nedeniyle üreticilerin ilk tercihi olduğunu ancak uzun vadede ciddi zararların ortaya çıktığını belirtti.

Bitkileri zararlı mikroorganizmalardan korumak amacıyla farklı tekniklerin de bulunduğunu aktaran Basım, şu değerlendirmede bulundu:

"Bitkiler yeryüzünde en fazla hastalanma riski olan canlılar, bunları tedavi etme olasılığımız yok. Burada dikkat etmemiz gereken husus, bitki hastalanmadan önce tedbirleri almak. Meteorolojik uyarıları dikkate alarak, yetiştirdiğimiz ürünün hastalıklarının ne olduğunu bilerek, kültürel, fiziksel tedbirler ve biyoteknik yöntemlerle bitkileri hastalıklardan koruyabiliriz. Bu verime ve kaliteye de yansıyacaktır."

PESTİSİT NEDİR

Pestisit, tarım sektöründe zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan maddelerden oluşan karışımları ifade ediyor.