'Bilinmeyen numaralara' 3 ayda 8.3 milyon lira kazandırdık

Rehberlik hizmeti veren işletmecilerin, 2020'nin birinci çeyreğindeki geliri 8.3 milyon lira oldu. Rehberlere yapılan toplam çağrı sayısı da 1 milyon 324 bin sayısına yaklaştı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) verilerine göre, telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin gelirinin, bu yılın mart ayı sonu itibarıyla 8.3 milyon lira olarak gerçekleştiği bildirildi.

Gelişen teknolojiyle klasik telefon rehberlerinin yerini alan rehberlik hizmetleri, 2010 yılı başında ivme kazandı.

BİLİNMEYEN NUMARALAR HİZMETİ, 118'Lİ NUMARALARLA BAŞLADI

Halk arasında "bilinmeyen numaralar" olarak adlandırılan ve telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hizmet, 118'li numaralarla sektöre giriş yaptı.

HİZMET AĞI ANLAMINDA GELİŞTİ

Rehberlik hizmetleri kapsamına birçok ihtiyaca birden hizmet vermek amacıyla nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler de dahil oldu.

BİLİNMEYEN NUMARALARDA 2 MİLYON 3 BİN 263 DAKİKA GEÇİRDİK

Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 12 aktif işletmecinin, bu yılın birinci çeyreğinde toplam 1 milyon 324 bin çağrının toplam süresi 2 milyon 3 bin 263 dakika oldu.

DAHA ÇOK NUMARA SORGULAMAK İÇİN KULLANDIK

Bu dönemde 2 milyon 598 bin 488 isimle sorgulama, 7 milyon 471 bin 449 numarayla sorgulama yapıldı. Sorgulamaların 2 milyon 268 bin 705'i bireysel numara ve 927 bin 595'i kurumsal sorgulama şeklinde kayıtlara geçti.