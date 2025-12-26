Bilirkişilere 2026'da ödenecek miktarlar belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adli ve idari yargıda 2026 yılında uygulanacak bilirkişi asgari ücret tarifesi kesinleşti.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca hazırlanan "2026 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi", 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte bilirkişilere ödenecek taban ücretler netleşirken, uzmanlık alanları ve mahkeme türlerine göre farklı fiyatlandırmalar belirlendi.

BİLİRKİŞİLERE MAHKEME TÜRLERİNE GÖRE ÖDEME

Yeni tarifeye göre, bilirkişilerin sarf edeceği emek ve mesai karşılığında ödenecek asgari ücretler mahkeme türlerine göre şu şekilde sıralandı;

-İcra ve İflas daireleri, Sulh Hukuk, Tüketici Mahkemeleri ile Sulh Ceza Hakimlikleri: 2 bin 200 lira,

-Aile, İş ve Kadastro Mahkemeleri: 2 bin 800 lira,

-Asliye Hukuk, İdare ve Vergi Mahkemeleri ile Asliye Ceza Mahkemeleri: 3 bin 600 lira,

-Asliye Ticaret ile Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri: 4 bin 100 lira,

-Ağır Ceza Mahkemeleri: 4 bin 100 lira,

-Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri: 4 bin 200 lira,

-Yargıtay ve Danıştay (İlk derece mahkemesi sıfatıyla): 5 bin 100 lira,

-Özel hukuk tüzel kişilerine verilecek bilirkişi ücreti ise 5 bin 900 lira olarak sabitlendi.

AÇIKLANAN RAKAMLAR ARTIRILABİLİR

Tarifede yer alan ücretler, görevlendirmeyi yapan merci tarafından belirli kriterler göz önünde bulundurularak artırılabilecek.

Bilirkişinin vasfı, uyuşmazlığın niteliği, dosya kapsamı ve inceleme için harcanan süre gibi unsurlar bu artışta etkili olacak.

Öte yandan, işin mahiyetinin gerektirdiği durumlarda veya seri dosyalarda hakim kararıyla ücretlerde indirime gidilebilecek.

EK RAPOR VE GİDERLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Yeni tebliğe göre, bilirkişinin ulaşım, konaklama ve yemek gibi mutad giderleri, belge karşılığında ayrıca ödenecek. Raporun hazırlanması sürecinde ihtiyaç duyulması halinde avans ödemesi yapılabilecek.

Bilirkişiden, görevlendirme kararındaki sorular dışında ek bilgi talep edilmesi durumunda ek ücret ödenebilecek. Ancak rapordaki eksikliklerin giderilmesi veya belirsizliklerin açıklığa kavuşturulması amacıyla istenen ek raporlar için ayrıca bir ücret ödenmeyecek.

HATALI RAPORA ÜCRET KESİNTİSİ

Yönetmeliğe aykırı şekilde hazırlanan raporlar için cezai müeyyide uygulanabilecek. Görevlendirme esaslarına aykırı rapor düzenlenmesi halinde, ilgili merci tarafından ücret ödenmemesine veya ücrette indirime gidilmesine karar verilebilecek.

1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek olan bu tarifeyle birlikte, 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 yılı tarifesi yürürlükten kalkacak.