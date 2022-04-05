Petrol
107.82
0.27%
Euro
16.12
0.03%
Dolar
14.73
0.33%
Altın
915.79
0.35%
Borsa
2321
0.40%
Bitcoin
680.305
-0.19%
BTXN Coin
32.32
-8.15%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Bilişim ve imalat sektörlerine teşvik desteği arttı

    2021 yılında 66,4 milyar liraya ulaşan toplam teşvik desteğinin bu yıl daha da artması düşünülüyor. Nisan ayında SGK ve İŞKUR teşviklerinde üretim ve istihdamı artırmaya odaklı program uygulanacak.
    • AA
    • 05.04.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 16:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bilişim ve imalat sektörlerine teşvik desteği arttı

    Türkiye genelinde yatırım ve istihdamı artıracak teşvikler; imalat, bilişim, turizm ve tarım sektörüne ivme kazandıracak.

    2021'DE TEŞVİK VE DESTEKLER 66,4 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

    2020 yılında 45,8 milyar lira hesaplanan istihdam teşvik ve destekleri, geçtiğimiz yıl 66,4 milyar liraya ulaşırken bu yıl ekonomi yönetimi bu miktarı daha da artırmaya hazırlanıyor.

    Yeni yatırımlarda SGK prim desteği ile birlikte düşük ya da sıfır faiz desteği, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı, gümrük vergisi muafiyeti gibi desteklerin uygulanması bu yıl da artarak devam edecek.

    destek

    ŞİRKETLERE 15,7 MİLYAR LİRALIK İLAVE İSTİHDAM VE 5,2 MİLYAR LİRALIK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

    Konu ile ilgili bir bilişim kurumu yöneticisi Haldun Pak, 2021 yılında istihdamın artırılması, genç işsizlikle mücadele için 15,7 milyar liralık ilave istihdam desteği ile birlikte 5,2 milyar liralık asgari ücret desteğinin verildiğini belirterek 2022'de bu desteklerin daha da artmasını beklediklerini söyledi. Pak, özellikle gençlerin ve kadınların üretime kazandırılması için geçtiğimiz yıl şirketler üzerinden sağlanan Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Desteğinin aynı şekilde artmasının hedeflendiğini ifade etti.

    destek


    İlginizi Çekebilir

    Ömer Çelik: Türkiye olmadan kilit bir güvenlik mimarisi oluşturulamaz
    Gündem

    Ömer Çelik: Türkiye olmadan kilit bir güvenlik mimarisi oluşturulamaz

    'ABD'nin Rusya yaptırımları artacak'
    Dünya

    'ABD'nin Rusya yaptırımları artacak'

    Hakim dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte set yerleri...
    Medya

    Hakim dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte set yerleri...

    Görüş Bildir