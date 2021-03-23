Bill Gates, ABD'de vergi artışlarına temkinli yaklaşıyor

Amerikalı milyarder iş insanı Gates, zenginlerden daha fazla vergi alınması tartışmalarının olduğu bir dönemde görüşlerini paylaştı.

ABD'de ekonominin gündem maddelerinden birini, "Ultra Milyoner Vergi Yasası" olarak nitelendirilen ve zenginlerden ek vergi alınmasını öngören tasarı oluşturuyor.

Tasarı, servetleri 50 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olanlardan yıllık yüzde 2 oranında vergi alınmasını, serveti 1 milyar doların üzerinde olanlardan ise yıllık yüzde 3'lük vergi alınmasını öngörüyor.

"BAZI VERGİ TEKLİFLERİ ÇOK İLERİ GİTTİ"

Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın öncülüğünde sunulan tasarı, en zengin 100 kişiden toplam 78 milyar dolar servet vergisi alınmasını hedeflerken, Bill Gates konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Bloomberg'ün haberine göre, Gates, Başkan Joe Biden yönetiminin bazı vergileri artırmasını desteklediğini ancak bazı tekliflerin "çok ileri" gittiğini belirtti.

"YÜKSEK VERGİLERİ DESTEKLEDİM AMA..."

Gates, konuyla ilgili görüşlerini "Hükümet sağlık maliyetleri, pandemiden kurtulma, iklim yatırımları, dış yardım cömertliği gibi daha fazlasını yapmak zorunda. Bu yüzden bazı yüksek vergileri destekledim. Fazla ileri giden bazı önerilere katılmadım." dedi.

Amerikalı milyarder iş insanının sözleri, ABD'de tartışma konusu olan ve zenginlerden daha fazla vergi almayı planlayan tasarının ardından geldi.

Vergi meselesini "önemli" olarak nitelendiren Bill Gates, bununla birlikte hangi vergi teklifinden bahsettiğine dair net konuşmadı.

KİMDEN NE KADAR EK VERGİ ALINACAK

Yapılan hesaplamalar, dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 5.4 milyar dolar, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın 5.2 milyar dolar, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 4 milyar dolar, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün 2.9 milyar dolar servet vergisi ödeyeceğini söylüyor.