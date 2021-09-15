BİM yeni şirket kuruyor

BİM, bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuracak.

Perakende şirketi BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., bisküvi üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kurma kararı aldı.

MAĞAZALARINDA SATIŞ YAPMAK ÜZERE BİSKÜVİ VE ŞEKERLEME ÜRETECEK

Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre yeni kurulacak şirket, mağazalarda satışı yapılan bazı bisküvi ve şekerlemelerin üretimini yapacak.

40 MİLYON LİRALIK BİR ŞİRKET KURULACAK

BİM'in KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulu'nun 14 Eylül 2021 tarihinde aldığı karara istinaden; Şirketimizin tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirme adına, mağazalarımızda satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40 milyon lira sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir."