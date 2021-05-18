Bina sayısı yüzde 131,8 arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarına göre, 2021 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısının yüzde 131,8 arttığı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ilk çeyrek yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 131,8, yüzölçümü yüzde 87,5, değeri yüzde 144,3, daire sayısı yüzde 105,6 arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında toplam yüzölçümü 33 milyon 200 bin metrekare iken; bunun 19 milyon 500 bin metrekaresi konut, 7 milyon 500 bin metrekaresi konut dışı ve 6 milyon 300 bin metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

KULLANMA AMACINA GÖRE EN YÜKSEK PAY YÜZDE 71,5 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında kullanma amacına göre 23 milyon 800 bin metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2 milyon 400 bin metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 4,4 ARTTI

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2021 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 12,5, yüzölçümü yüzde 4,4, değeri ise yüzde 34,5, daire sayısı yüzde 2,1 oranında yükseliş gösterdi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında toplam yüzölçümü 33 milyon 200 bin metrekare iken; bunun 18 milyon 200 bin metrekaresi konut, 8 milyon 100 bin metrekaresi konut dışı ve 6 milyon 9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

KULLANMA AMACINA GÖRE EN YÜKSEK PAY YÜZDE 74,4 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında kullanma amacına göre 24 milyon 700 bin metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1 milyon 800 bin metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.