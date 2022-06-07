Binalara ısı yalıtımı desteği geliyor

Konutlarda izolasyonu artırmak için kredi desteği devreye girdi. Prof. Dr. Zeki Gündüz ile bina yalıtımına getirilen düşük faizli yeni kredi destek paketini konuştuk.

Bina yalıtımına yönelik olarak "Konutlarda Isı Yalıtımı Kredisi" adı altında düşük faizli yeni kredi destek paketi açıklandı.

Konutlarda ısı yalıtımıyla ilgili sorunları gidererek daha az doğalgaz harcamasına neden oluyor. Bu da hem hane hem de ülke bütçesine katkı sağlıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Gündüz, Ensonhaber'e binalara verilecek düşük faizli izolasyon kredisinin kapsamı hakkında değerlendirme yaptı.

Kredi desteğinin kapsamı

Gündüz, Ensonhaber'e yaptığı değerlendirmede uygulama hakkında bilgi verdi:

Daire başına 50 bin liraya kadar kredi imkanı getirildi.

Bina yalıtımı yaptıracaklara, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranı ile kredi imkanı sağlandı.

Konutlarda ısı yalıtımı kredisinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ı da proje tamamlanacak.

Bina yalıtımı, enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek.

Kredi, doğrudan yalıtım firmasının hesabına aktarılacak.

Yalıtımın yararları

Yalıtımın enerji tasarrufuna, çevreye ve inşaat sektörüne katkısını dile getirdi:

Enerji fiyatlarında önemli artışlar söz konusu Enerji maliyetlerinin yükselmesi ciddi sorunlar meydana getirdi. Dünyada enerji fiyatları Ukrayna-Rusya savaşı nedeni ile yükseldi. Bu kredi enerji kayılarını azaltmak için veriliyor.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranı yüzde 70. Yıllık enerji ithalatı 50-60 milyar dolar seviyesinde. Doğalgazın üçte biri konutlarda tüketilirken mevcut konutların yüzde 50'sinde yalıtım bulunmuyor. Öte yandan, bina ısı yalıtımıyla en az yüzde 35-45 seviyesinde tasarruf sağlanabiliyor.

Sera gazı emisyonunun yüzde 10'u konutlarda ısı kaynaklı oluşuyor. İklim değişikliğine neden olan fosil kayıt kullanımının azaltarak çevreye katkı sağlayacak.

İnşaat, ısı yalıtımı sektörlerine katkı sağlayarak ekonomiyi canlandıracak. Ayrıca istihdam oluşturacak.

Kredi kullanımında dikkat edilecekler

Gündüz, ayrıca alınacak kredilerin kullanımının bilinçli yapılması gerekliliğine dikkati çekti: