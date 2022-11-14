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    Binance, kripto para endüstrisinde düzenleme istiyor

    Şirketin CEO'su, sektörde işlerin 'çıldırdığını' söyledi. Zhao, "Düzenlemelere ihtiyacımız var, bunu düzgün bir şekilde yapmalıyız" dedi.
    • 14.11.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 10:25
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    Binance, kripto para endüstrisinde düzenleme istiyor

    Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX, geçtiğimiz günlerde iflasını açıkladı.

    Likidite sorunu yaşayan borsanın ardından Binance'tan açıklama geldi.

    Binance CEO'su: Sektörde işler çıldırıyor

    Binance CEO'su Changpeng Zhao, son gelişmeler ışığında sektör için "yeni ama istikrarlı ve net" düzenlemeler için çağrı yaptı.

    G20 Zirvesi kapsamında Bali'de bulunan Zhao, "Yeni bir sektördeyiz, geçen hafta gördük, sektörde işler çıldırıyor." dedi.

    "Bazı düzenlemelere ihtiyacımız var"

    Retuers'ın haberine göre, Zhao, "Bazı düzenlemelere ihtiyacımız var, bunu düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor, bunu istikrarlı bir şekilde yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

    Binance, FTX'i satın almaktan vazgeçtikten sonra söz konusu borsa iflas başvurusunda bulundu.

    "Herkesin korunması gerekiyor"

    Zhao, "Sektörün herkesi korumak üzere bir rolü olduğunu düşünüyorum. Yani sadece düzenleyiciler değil. Düzenleyicilerin bir rolü var ama bu onların yüzde 100 sorumluluğu değil." diye ekledi.

    Bitcoin, FTX'in çöküşünden sonra 16 bin 400 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

    Binance, kripto para endüstrisinde düzenleme istiyor #1


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