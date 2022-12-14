Binance'tan para çekme işlemleri hızlandı

Nansen, kripto para borsasından son 24 saatte 1,9 milyar dolar çekildiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, stablecoin USDC'nin çekilmesini bir süre duraklattı.

Şirketin CEO'su Changpeng Zhao, borsanın USDC'den çekilme oranlarında artış gördüğünü söyledi.

Son 24 saatte 1,9 milyar dolar çekildi

Bir diğer kripto para borsası FTX'in ABD'de iflas başvurusu yapması sonrası Binance'ta yaşanan bu gelişmeler, yatırımcıları endişeye sevk etti.

Blok zinciri veri firması Nansen, Binance'ın son 24 saatte 1,9 milyar dolarlık para çekme işlemi kaydettiğini bildirdi.

13 Haziran'dan bu yana en büyük günlük çıkış

Ethereum blok zincirine dayalı 1,9 milyar dolarlık çekim işlemi, 13 Haziran'dan bu yana 24 saatlik bir süre boyunca en büyük günlük çıkışı işaret ediyor.

Yapılan açıklamada, "Rezerv raporuyla ilgili artan belirsizlik nedeniyle Binance'ta para çekme işlemleri artıyor." denildi.

Binance'tan 'her şey yolunda' mesajı

Binance patronu ise "Para çekme işlemleri her zamanki gibi oluyor. Bunu daha önce gördük. Bazı günlerde para çekme işlemlerimiz oluyor; bazı günler net mevduatımız oluyor." ifadelerini kullandı.

Reuters'ın haberine göre, daha önce bir Binance sözcüsü, para çekme taleplerini karşılamak üzere her zaman "gereğinden fazla fona" sahip olduklarını söyledi.

Düzenleme çağrısı: İstikrarlı bir şekilde yapmamız gerekiyor

Changpeng Zhao, geçen ay yaptığı açıklamada, kripto para endüstrisinde düzenleme istediklerini ifade etmişti.

Zhao, "Bazı düzenlemelere ihtiyacımız var, bunu düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor, bunu istikrarlı bir şekilde yapmamız gerekiyor." diye konuşmuştu.