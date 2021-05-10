BioNTech, yılın ilk çeyreğinde 1.128 milyar euro kâr etti

BioNTech, yılın ilk çeyreğinde 1.128 milyar euro kâr etti

Aşı üretim kapasitesini bu yıl 3 milyar doza ulaştırmayı hedefleyen Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu şirket, net gelirlerini ciddi oranda artırdı.

Koronavirüs aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ilk çeyrekteki net kârı belli oldu.

BioNTech, 2021'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal rakamlarını açıkladı.

NET GELİRDE SERT YÜKSELİŞ

Buna göre, şirketin birinci çeyrekteki net kârı, net gelirlerindeki sert yükselişle, 1 milyar 128.1 milyon euroya ulaştı. BioNTech, geçen yılın ocak-mart döneminde 53,4 milyon euro zarar açıklamıştı.

YÜZDE 7 BİN 138 ARTIŞ

Şirketin toplam gelirleri birinci çeyrekte 2020’nin aynı çeyreğine göre yüzde 7 bin 138 artarak 2 milyar 50 milyon euroya yükseldi.

Piyasalarda beklenti 1.71 milyar euro olması yönündeydi. Şirket geçen yıl birinci çeyrekte 27.7 milyon euro gelir elde etmişti.

KAPASİTE 3 MİLYAR DOZA ÇIKACAK

Şirketin hisse başına kârı da 4.39 euroya denk geldi.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte bu yıl 1 milyar 800 milyon doz dağıtımını için 91 ülkeyle anlaşma yaptıklarını ve 6 Mayıs'a kadar toplam 91 ülkeye 450 milyon doz koronavirüs aşısı teslimatını tamamladıklarını da bildirdi.

BioNTech, bu yıl aşı üretim kapasitesinin 3 milyar doza ulaşmasını ve 1 milyar 800 milyon doz aşının teslimatından 12.4 milyar euro gelir bekliyor.

BIONTECH İLE 90 MİLYON DOZLUK ANLAŞMA

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama kampanyasını sürdüren Türkiye, aşı tedariki konusunda yeni anlaşmalar yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu anda Türkiye, 100 milyon doz Sinovac ile, 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır." açıklamasını yapmıştı.