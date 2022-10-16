Bir kilo ıhlamur, gram altınla yarışıyor

Soğuk havalarda hastalıklara şifa gibi gelen ıhlamurun kilosu aktar reyonlarında 600 TL'den başlayıp 1000 TL'ye kadar çıkıyor.

Mevsimlerin değişmesiyle, hava sıcaklığı düştü ve yağışlar başladı.

Kış aylarına girmek üzereyken vücut direncini artırıp, hastalıktan korunmak isteyenler şifa kaynağı olan ıhlamur bitkisini almak için kendini aktara atmaya başladı.

Gün içinde tüketilen bir fincan bitki çayı için sıklıkla tercih edilen ıhlamurun fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

Ihlamurun kilosu 600 TL'den başlıyor

Kış aylarının vazgeçilmez bir numaralı çayı olan ıhlamurun en ucuz kilosu 600 liradan başlayarak 1000 liraya kadar çıkıyor.

Ihlamur fiyatının gram altınla yarıştığını gören vatandaşlar kilo yerine gramla ıhlamur almayı tercih ediyor.

Ortalama bir ıhlamur için 20 gramlık paketler, 20 liradan satışa sunuluyor.

Bitki çayı severler içi, ıhlamura alternatif olarak satılan; ada çayı ile kekiğin 50 gramı 20 liraya, zencefilin 100 gramı 20 liraya, zerdeçalın 100 gramı 15 liradan tezgahlarda yerini alıyor.

"Ihlamur eskisi kadar satılmıyor"

DHA'nın haberine göre, ıhlamurun işçilik ve paketleme maliyetinden kaynaklı ambalajlı ürünün kilogram fiyatının 1000 lirayı bulduğunu belirten Antalyalı aktar Orkun Yılmazörs, "Ihlamur genelde 20, 40 gramlık paket satılıyor. Pahalı bulanlar, 20 gramlık paketi alıyor ya da ada çayı, kekik tarzı bitki çayı içiyor. Bazıları zerdeçal, zencefil gibi köklerle karıştırıyor. İşçilik maliyeti de yüksek olduğu için ıhlamur eskisi kadar satılmıyor." dedi.