Bir mango ağacından 190 bin lira gelir sağlanıyor

Bir mango ağacından 190 bin lira gelir sağlanıyor

Alanya'da 38 çeşit tropikal meyve üretimi yapılsa da mango üretimi hız kazandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde, yüksek gelir getirisi nedeniyle çiftçilerin yeni gözdesi mango oldu.

Son yıllarda üretim alanı artan mangonun bir ağacından 190 bin TL kazanılabiliyor.

Türkiye’nin tropikal meyve üretim üssü haline gelen Alanya, muz ve avokadonun yanı sıra mango üretiminde de ön plana çıkmaya başladı.

İlçede 38 çeşit tropikal meyve üretimi yapılırken, çiftçiler son yıllarda mango üretimine yoğunlaştı.

Son yıllarda mango üretimi ön planda

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, son yıllarda mango üretiminin de ön plana çıktığını söyledi.

Yıllık 65 bin ton ürün

İlk olarak 2014 yılında mango üretimi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Rüzgar, ilçede 74 dekar alanda üretim yapıldığını, yıllık 65 bin ton ürün çıktığını vurguladı.

1 ağaç 190 bin TL para kazandırıyor

Mangonun pazarlanmasında sorun olmadığını vurgulayan Rüzgar, genel olarak iç piyasada tüketildiğini, az miktarda Rusya ve İran’a ihracat gerçekleştiğini söyledi.

Mangonun piyasada değerli olduğunu belirten Rüzgar, “Ürünün piyasada değer kazanması da önemli. Mango tane olarak da satılmakta ve ciddi bir gelir kaynağı. Ağaçlar 3-4 yıl sonra tam verim vermeye başlıyor. Hatta fidanı diktiğiniz yıl bile ürün alabiliyorsunuz. Bir ağaçtan 190 bin TL para kazanabiliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.