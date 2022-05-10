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    Bir sigara grubundan daha zam geldi

    Bir sigara grubundan daha zam geldi

    Sigaraya zamlar devam ediyor. IT çatısı altındaki sigaralara da zam yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 07:39
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 08:47
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    Sigarada daha önce Philip Morris, BAT, JTI ve TT çatısı altındaki ürünlerde 2 liralık fiyat artışı duyurulmuştu.

    Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

    Bir zam da Imperial Tobacco'dan

    Sosyal medya hesabından poaylaşımda bulunan Aybaş, Imperial Tobacco Grubu'na gelen zammın ardından güncel fiyat listesini, "Zamlar devam ediyor." diyerek açıkladı.

    En ucuz sigara 23 lira 50 kuruş

    Güncel fiyatlara göre en ucuz sigara 25.50 TL'den, en pahalı sigara da 40 TL'den satışta.

    Yeni fiyat listesi:

    DVDF SLM (IVRY - WHT): 29 TL

    DVDF (BRGNDY - IVRY - WHT): 29 TL

    DVDF C Lne Bl: 26 TL

    BNC (BL - GRY): 27 TL

    PL (BL - GRY): 25 TL

    WST (NVY, GRY, WHT): 23.5 TL

    WST GRY SL- Uzun: 26 TL

    IMP CLS RD: 26 TL

    Philip Morris fiyat listesi

    • Marl RO: 40.00 TL
    • Marl ED: 27.00 TL
    • Marl To: 28.00 TL
    • Marl: 29.00 TL
    • Parl: 29.50 TL
    • Parl MID: 28.50 TL
    • Mur: 27.00 TL
    • Mur Bl: 26.00 TL
    • Lk: 26.00 TL
    • Chst: 25.50 TL
    • LM: 25.50 TL

    JTI fiyat listesi

    WNST SLE DRK BL & DE BL: 26 TL

    WNST SLE: 26 TL

    WNST DRK BL & DE BL: 26 TL

    WNST: 27 TL

    WNST XSE BLA & GR: 28 TL

    CML SLE: 25,5 TL

    CML: 26 TL

    LD: 25,5 TL

    MON CAR: 25,5 TL

    BAT fiyat listesi

    KNT DRK BL, DRK BL LNG, SWT: 26 TL

    KNT D-RNG 26 TL

    KNT BL, GRY, WHT: 27 TL

    KNT SLM BLA,GRY: 29 TL

    ROT: 25,5 TL

    TKL 2000: 25,5 TL

    TKL 2001: 25,5 TL

    VIC: 26 TL

    PAL M: 26 TL

    SAM: 26 TL

    MAL: 26 TL

    (Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)


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