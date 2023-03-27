Birden fazla aylık alanlara 1 tane ikramiye ödenecek Emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi 2018 yılında uygulanmaya başladı. 2018'den bugüne hayatımıza olan ikramiye, bu yıl 1.100 liradan, 900 lira zamma birlikte 2 bin liraya çıkartıldı.

Haber Merkezi

Bayram ikramiyesi uygulaması ile emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban Bayramları dahil olmak üzere yılda iki kez ödeniyor.

Toplam 114 milyar lira ödendi

Emeklilere verilen ve 2018 yılında uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesi uygulaması ile bugüne kadar 114 milyar lira ödendi.

Zamlı bayram ikramiyeleri nisanda hesaplara yatacak

2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödenecek.

İş kazası geliri alanların ikramiyesi

2 bin lira bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödenecek.

Birden fazla aylık alanlara 1 tane ikramiye ödenecek

Bayram ikramiyesi emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alanlara ise en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecek.