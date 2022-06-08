Birden fırladı! 8 Haziran 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Birden fırladı! 8 Haziran 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

8 Haziran Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım, tam altın güne yükselişle başladı. İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında hafta ortasında ciddi bir yükselişe geçti.

Piyasayı tedirgin eden yükselişle birlikte gram altın bin lirayı geçti.

Gram altın bugün 1018 liradan işlem görürken çeyrek ise 1678 lira oldu.

Altın kurlarındaki son durum, milyonların merak konusu oldu.

Peki 8 Haziran 2022 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? İşte öğlen verilerine göre güncel rakamlar...

8 Haziran 2022 güncel altın fiyatları

Gram altın

ALIŞ: 1018,13

SATIŞ: 1018,33

Çeyrek altın

ALIŞ: 1.661,00

SATIŞ: 1.678,00

Cumhuriyet altın

ALIŞ: 6.644,00

SATIŞ: 6.703,00

Yarım altın

ALIŞ: 3.322,00

SATIŞ: 3.364,00

Reşat altın

ALIŞ: 6.676,47

SATIŞ: 6.735,95

22 ayar bilezik

ALIŞ: 928,86

SATIŞ: 960,07

Altın ons

ALIŞ: 1.849,06

SATIŞ: 1.849,30