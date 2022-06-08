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    Birden fırladı! 8 Haziran 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    8 Haziran Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım, tam altın güne yükselişle başladı. İşte altın fiyatlarında son durum...
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 12:43
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    Birden fırladı! 8 Haziran 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında hafta ortasında ciddi bir yükselişe geçti.

    Piyasayı tedirgin eden yükselişle birlikte gram altın bin lirayı geçti.

    Gram altın bugün 1018 liradan işlem görürken çeyrek ise 1678 lira oldu.

    Altın kurlarındaki son durum, milyonların merak konusu oldu.

    Peki 8 Haziran 2022 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? İşte öğlen verilerine göre güncel rakamlar...

    8 Haziran 2022 güncel altın fiyatları

    Gram altın

    ALIŞ: 1018,13

    SATIŞ: 1018,33

    Çeyrek altın

    ALIŞ: 1.661,00

    SATIŞ: 1.678,00

    Cumhuriyet altın

    ALIŞ: 6.644,00

    SATIŞ: 6.703,00

    Yarım altın

    ALIŞ: 3.322,00

    SATIŞ: 3.364,00

    Reşat altın

    ALIŞ: 6.676,47

    SATIŞ: 6.735,95

    22 ayar bilezik

    ALIŞ: 928,86

    SATIŞ: 960,07

    Altın ons

    ALIŞ: 1.849,06

    SATIŞ: 1.849,30

    Birden fırladı! 8 Haziran 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar? #1


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