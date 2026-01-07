Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 20'ye düşürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde tasarruf sahiplerinin en büyük teşviki olan devlet katkısı oranında önemli bir değişikliğe gidildi.

BES'te katılımcılara sağlanan yüzde 30'luk devlet katkısının yüzde 20'ye düşürüldü.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırdıkları katkı payları için devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak uygulanacak.

Ayrıca cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkısı tutarı 500 lira olarak belirlendi.