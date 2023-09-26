Bireysel emeklilik sistemi ve ikinci emeklilik hakkında merak edilenler TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, bireysel emeklilik sisteminde yürürlüğe giren yeni düzenlemenin ve ikinci emeklilik sisteminin detaylarını Ensonhaber'e anlattı.

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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), katılımcıların birikimlerinden belirli durumlarda kısmen ödeme alabilmelerine olanak tanıyan yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile katılımcılar, sözleşmelerinin en az 5 yıl yürürlükte olması ve katkı paylarını ödemesi şartıyla, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 50'si kadarını toplu olarak çekebilecek.

TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, konuyla ilgili Ensonhaber YouTube yayınında İlker Koç'un sorularını yanıtladı:

Bireysel emeklilik sistemi bildiğiniz gibi, aylık tasarruf yaparak, düzenli katkı payı ödeyerek, bunlardan bir kar payı elde ederek süre sonunda ikinci emekli olabildiğiniz bir sistem.



Önce en az 10 yıl katkı payı ödüyordunuz. Sonrasında da 56 yaşını bekliyordunuz. Sonrasında da emeklilik hakkı kazanıyordunuz. Bu arada bir ihtiyacınız olduğunda para çekemiyordunuz. Parayı çektiğinizde sistemden çıkıyordunuz.



Şimdi yeni doğan çocuklar için bile ilgi var. 56 yaşa kadar beklemek istemiyor vatandaşlar. BES'te yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. 5 yıldan beri devam eden düzenli BES'iniz varsa, bunun yüzde 50'sini 4 şartta çekebiliyorsunuz. Konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 50'si kadarını toplu olarak çekebilecek.



Eğitim için çekecekse 21 yaşından küçük ve üniversite sınavını kazanmış olmalı. Evlilikte yaş sınırı yok. Konut alımında tapunun yüzde 50'sinin kişiye ait olması gerekiyor. Bu parayı kullandığınızda devlet katkısını da alıyorsunuz. Çektikten sonra da sistemden çıkamıyorsunuz. En az 3 yıl daha sistemde devam etmeniz gerekiyor.

Başvurular nasıl yapılacak

Kısmi ödemeden yararlanmak isteyen katılımcıların, başvurularını sistemde kayıtlı olduğu emeklilik şirketine yapması gerekiyor. Başvurular, sigorta şirketinin internet sitesi, çağrı merkezi veya şubesi aracılığıyla yapılabiliyor.

Kısmi ödemeden yararlanan katılımcılar, sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak. Ancak, eğitim halinde yapılan kısmi ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak.

BES'te kısmi ödeme hakkının verilmesi, katılımcılara birikimlerini daha esnek bir şekilde kullanma imkanı sağlayacak. Bu düzenleme ile katılımcılar, önemli harcamaları için birikimlerinden ihtiyaç duydukları kadarını çekebilecek ve bu sayede birikimlerini daha verimli kullanabilecek.

BES'te kısmi ödeme hakkının getirdiği diğer avantajlar şunlar:

Katılımcılar, birikimlerini daha esnek bir şekilde kullanabilecek.

Katılımcılar, önemli harcamaları için birikimlerinden ihtiyaç duydukları kadarını çekebilecek.

Katılımcıların birikimlerini daha verimli kullanmaları sağlanacak.

BES'te kısmi ödeme hakkı, katılımcıların birikimlerini daha etkin bir şekilde kullanmalarına ve tasarruf kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunması bekleniyor.

İkinci emeklilik sisteminde merak edilenler

Turusan Bağcı, ikinci emekliliğe dair de şu açıklamalarda bulundu:

