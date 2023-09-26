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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), katılımcıların birikimlerinden belirli durumlarda kısmen ödeme alabilmelerine olanak tanıyan yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile katılımcılar, sözleşmelerinin en az 5 yıl yürürlükte olması ve katkı paylarını ödemesi şartıyla, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 50'si kadarını toplu olarak çekebilecek.
TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, konuyla ilgili Ensonhaber YouTube yayınında İlker Koç'un sorularını yanıtladı:
Bireysel emeklilik sistemi bildiğiniz gibi, aylık tasarruf yaparak, düzenli katkı payı ödeyerek, bunlardan bir kar payı elde ederek süre sonunda ikinci emekli olabildiğiniz bir sistem.
Önce en az 10 yıl katkı payı ödüyordunuz. Sonrasında da 56 yaşını bekliyordunuz. Sonrasında da emeklilik hakkı kazanıyordunuz. Bu arada bir ihtiyacınız olduğunda para çekemiyordunuz. Parayı çektiğinizde sistemden çıkıyordunuz.
Şimdi yeni doğan çocuklar için bile ilgi var. 56 yaşa kadar beklemek istemiyor vatandaşlar. BES'te yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. 5 yıldan beri devam eden düzenli BES'iniz varsa, bunun yüzde 50'sini 4 şartta çekebiliyorsunuz. Konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 50'si kadarını toplu olarak çekebilecek.
Eğitim için çekecekse 21 yaşından küçük ve üniversite sınavını kazanmış olmalı. Evlilikte yaş sınırı yok. Konut alımında tapunun yüzde 50'sinin kişiye ait olması gerekiyor. Bu parayı kullandığınızda devlet katkısını da alıyorsunuz. Çektikten sonra da sistemden çıkamıyorsunuz. En az 3 yıl daha sistemde devam etmeniz gerekiyor.
Başvurular nasıl yapılacak
Kısmi ödemeden yararlanmak isteyen katılımcıların, başvurularını sistemde kayıtlı olduğu emeklilik şirketine yapması gerekiyor. Başvurular, sigorta şirketinin internet sitesi, çağrı merkezi veya şubesi aracılığıyla yapılabiliyor.
Kısmi ödemeden yararlanan katılımcılar, sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak. Ancak, eğitim halinde yapılan kısmi ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak.
BES'te kısmi ödeme hakkının verilmesi, katılımcılara birikimlerini daha esnek bir şekilde kullanma imkanı sağlayacak. Bu düzenleme ile katılımcılar, önemli harcamaları için birikimlerinden ihtiyaç duydukları kadarını çekebilecek ve bu sayede birikimlerini daha verimli kullanabilecek.
BES'te kısmi ödeme hakkının getirdiği diğer avantajlar şunlar:
Katılımcılar, birikimlerini daha esnek bir şekilde kullanabilecek.
Katılımcılar, önemli harcamaları için birikimlerinden ihtiyaç duydukları kadarını çekebilecek.
Katılımcıların birikimlerini daha verimli kullanmaları sağlanacak.
BES'te kısmi ödeme hakkı, katılımcıların birikimlerini daha etkin bir şekilde kullanmalarına ve tasarruf kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunması bekleniyor.
İkinci emeklilik sisteminde merak edilenler
Turusan Bağcı, ikinci emekliliğe dair de şu açıklamalarda bulundu:
İkinci emeklilik sistemi ABD ve Japonya başta olmak üzere dünyada çok destekleniyor. Onlarda da emeklilikte maaşları çok düşüyor. O yüzden onlar daha çok rağbet ediyordu.
Otomatik katılım sistemi geldi. İşe başladığınızda maaşınızn yüzde 3'ü kesilerek size BES hesabı açılıyordu. Ancak buraya girenlerin çok büyük bir kısmının kısa sürede çıktığını görüyoruz. Yine de 24 milyona yakın insandan 7 milyon insan kalmış durumda.
Şimdi ikinci emeklilikte işveren katkısı da geliyor. Belki işverene de vergi teşviği gelecek. Böylece hemen de çıkamaycaksınız. Belli bir süre devam edip bir fon birikiminiz olacak. 10 bin lira maaş alıyorsunuz. Yüzde 3'ü 300 lira, 150 lira da işverne ödese 450. Yüzde 30 da devlet teşviği var. Böylelikle her ay hesabınızda neredeyse 700-800 lira para birikecek.