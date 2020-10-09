Bireysel kredi ve kredi kartından yasal takip yüzde 55 azaldı

TBB, ocak-ağustos döneminde bireysel kredi kartı ve krediden yasal takibe düşen kişi sayısının yüzde 55 azaldığını bildirdi.

Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe uğramış kişi sayısı ocak-ağustos döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 gerileyerek 486 bin kişiye indi.

ALINAN KARARLAR SONUÇTA ETKİLİ OLDU

Koronavirüs salgınının ekonomiyi olumsuz etkilemesine karşı alınan önlemler ve takip sürelerinin 180 güne çıkarılmasının sonuçta etkili olduğu savunuluyor.

BİREYSEL KREDİDEN TAKİP ORANI, YÜZDE 59 GERİLEDİ

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı aynı dönemde yüzde 59 oranında azaldı. Sayı 302 bin kişi olarak açıklandı.

BİREYSEL KREDİ KARTI YASAL TAKİP ORANI, YÜZDE 54 DÜŞTÜ

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 oranında azaldı. Toplam 278 bin kişi oldu.