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    Birim değer ihracatta yüzde 6,9, ithalatta 10,3 yükseldi

    TÜİK'in açıkladığı ihracatta birim değer endeksi şubat ayında yıllık bazda yüzde 6,9 ve aynı dönemde ithalat birim değer endeksi yüzde 10,3 arttı.
    • DHA
    • 09.04.2021 - 11:35
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 13:32
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    Birim değer ihracatta yüzde 6,9, ithalatta 10,3 yükseldi

    Şubat ayında ihracat birim değer endeksi gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4, ham maddelerde yakıt hariç yüzde 12,1 ve imalat sanayinde gıda, içecek, tütün hariç yüzde 6,7 artarken, yakıtlarda yüzde 1,6 azaldı.

    İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ ARTTI

    Aynı dönemde ihracat miktar endeksi yüzde 2.6 arttı. İhracat miktar endeksi gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 32,8, yakıtlarda yüzde 12,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 arttı.

    Birim değer ihracatta yüzde 6,9, ithalatta 10,3 yükseldi #1

    İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YAKITTA AZALDI

    İthalat birim değer endeksi yıllık bazda, gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 30,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,6 artarken, yakıtlarda yüzde 8.6 azaldı. İthalat miktar endeksi de Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı.

    Birim değer ihracatta yüzde 6,9, ithalatta 10,3 yükseldi #2

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