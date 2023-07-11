Birleşik Krallık ile ticari ilişkiler derinleşiyor Ticaret Bakanı Bolat, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Badenoch ile verimli bir video konferans gerçekleştirdiklerini aktardı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimi, ülkeye yatırım çekmek ve ihracatı artırmak noktasında dış temaslarını artırdı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ile görüşmesini bir mesaj paylaşarak yayınladı.

Bakan Bolat, Twitter'da paylaştığı mesajda Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ile verimli bir videokonferans gerçekleştirdiklerini dile getirerek şöyle dedi:

"Güçlü ekonomik iş birliğimizi daha da geliştirmek üzere atılabilecek adımlar ele alındı"

Birleşik Krallık ile sahip olduğumuz güçlü ekonomik ve ticari iş birliğimizi daha da geliştirmek üzere önümüzdeki dönemde atabileceğimiz adımları ele aldık.

"Birlikte çalışmaya devam"