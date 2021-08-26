Birleşik Krallık, Türkiye ile daha kapsamlı ticaret anlaşmaları hedefliyor

Birleşik Krallık İhracat Bakanı Stuart, ileri mühendislik alanında iyi işler ortaya koyduğunu vurguladığı Türkiye ile 2022'de daha kapsamlı ticari anlaşmalar için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üretim çalışmalarını gözlemleyen Birleşik Krallık İhracat Bakanı Graham Stuart, elektrikli araç şarj istasyonu kurma deneyimlerini Türkiye ile paylaşmaya hazırlanıyor.

Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden Stuart, 2019'a kadar son 10 yılda ticaret hacminin yüzde 70 büyüdüğünü ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar sterline ulaştığını aktardı.

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ TİCARİ ALANLAR GELİŞTİRİLECEK

STA'nın, devam eden ikili ticareti teminat altına almak adına önemli olduğunu belirten Stuart, "Hem Türk hükümeti hem de biz ticari iş birliğini güçlendirmek için yeni alanlar geliştirmenin çok büyük potansiyeli olduğuna inanıyoruz. İşte bu yüzden gelecek yıl daha kapsamlı bir STA'yı müzakere edeceğiz. Çünkü Birleşik Krallık ve Türkiye'nin ortaklık içinde daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz." dedi.

"İLERİ MÜHENDİSLİK ALANINDA TÜRKİYE İYİ"

İkili ticaret hacminin gelecek yıllarda nerelere ulaşacağını tahmin etmenin zor olduğunu vurgulayan Stuart, "Türkiye'de ileri mühendislik alanında çok iyi işlerin yapıldığını görüyorum. TOGG'u ziyaret ettim, oradaki ekip ile tanıştım. Dünya lideri olabilecek bir şekilde hibrit teknoloji kullanan bir roket şirketi ve uzay ajansı Delta V'nin başkanı ile tanıştım. Mevcut üretim ve geleceğin teknolojisinin o kadar çok alanı var ki bence bu alanlarda Birleşik Krallık'ın yüksek teknoloji kapasitesi ile Türk girişimciliği ve becerisinin birleşimi çok daha fazlasını yapabileceğimiz anlamına geliyor. İkili ticaret hacminin gelecek yıllarda büyüyeceğinden eminim." şeklinde konuştu.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU KURMA DENEYİMİMİZ ÖNEMLİ"

Graham Stuart, "Elektrikli araç şarj istasyonu kurma deneyimimiz, İstanbul ve ötesinde iklim değişikliği ile mücadele hedeflerine ulaşmak için çok önemli olacak. Bu, Türkiye'de elektrikli araç üreten TOGG gibi firmalara pazar yaratmak açısından da önemli. İklim değişikliği ile ilgili meselelerde birlikte yapabileceğimiz pek çok şey var. Ortak paydaya sahip olduğumuz pek çok alan, yakın güvenlik ve savunma ortaklığımız ve bunların yanı sıra NATO müttefikliğimiz de var." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FİRMALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLUYUZ"

Yenilik ve teknolojinin iklim değişikliği, sağlık imkanlarının iyileştirilmesi ve karşılaşılan sorunları çözmek için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Stuart, "Bu kadar çok Türk firmasına ev sahipliği yapmaktan ve İngiltere'de eğitim görmüş Türk insanının daha sonra İngiltere'de ortak yatırım yapma ihtimalinin daha yüksek olmasından dolayı mutluyuz." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR GÜÇ"

Stuart, Türkiye'nin önemli bir güç olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ihracatının önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Türk halkının azmi görülmeye değer. Tüm alanlarda zenginleşiyor ve daha uluslararası hale geliyor. Türkiye çok cazip bir pazar. İşte bu yüzden Türkiye'de yatırım yapan çok sayıda büyük İngiliz oyuncu görüyoruz, gelecekte daha fazlasını yapmaları için onları teşvik edeceğim." dedi.

"TÜRKİYE İLE BİRLİKTE YAPABİLECEĞİMİZ DAHA ÇOK ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Graham Stuart, Türkiye'de iş yapan İngiliz firmalarının çok fazla uzmanlığı bulunduğunu, Türkiye ile birlikte yapabilecekleri daha çok şey olduğunu düşündüklerini, Türkiye tarafında da insansız hava araçları ve otonom sistemler alanında büyük bir uzmanlık olduğunu, bu nedenle ortaklıkların sadece hükümet düzeyinde değil, aynı zamanda işletmeler arasında da teşvik edilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.