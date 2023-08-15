Birleşik Krallık'ta işsizlik yılın ikinci çeyreğinde yükseldi Küresel tablo içinde, Birleşik Krallık'ta, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,2 ile işsizlik belirgin bir şekilde arttı.

AA

Avrupa'da işsizlik ya da maaşların yetersizliği uluslararası hizmetleri etkileyebildiği için yakından takip ediliyor.

Birleşik Krallık'ta ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlardaki yükseliş yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,8 ile rekor seviyede gerçekleşerek, enflasyon endişelerini de artırdı.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, Birleşik Krallık'ta işsizlik nisan-haziran döneminde yüzde 0,3 artışla yüzde 4,2'ye yükseldi.

İstihdam oranı azaldı

Yılın ikinci çeyreğinde ülkede istihdam oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 düşüşle yüzde 75,7 oldu.

6 aydır çalışmayanların sayısı arttı

Bu dönemde işsizlik ise son 6 aydır çalışmayanların sayısındaki artışın etkisiyle yüzde 0,3 artarak yüzde 4,2'ye yükseldi.

Uzun süreli hastalık nedeniyle aktif olmayanların sayısı da rekor seviyede

Ekonomik hareketsizlik oranının ise yüzde 0,1 azalarak yüzde 20,9'a gerilediği bu dönemde, uzun süreli hastalık nedeniyle aktif olmayanların sayısı da rekor seviyeye ulaştı.

160 bin iş günü kaybı yaşandı

Ayrıca, haziranda grevler nedeniyle 160 bin iş günü kaybı yaşandı. Bu kayıpların yarısı, sağlık sektörü çalışanlarının haziranda düzenlediği grevlerden kaynaklandı.

Maaşlar enflasyon endişelerini körükleyecek şekilde arttı

Bu yılın ikinci çeyreğinde çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki yıllık bazda artış yüzde 7,8 oldu ve karşılaştırılabilir kayıtların tutulmaya başlandığı 2001'den beri yıllık bazdaki en yüksek artış görüldü.

"Maaş artışlarındaki seviye sürdürülemez"

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Başkanı Andrew Bailey, daha önce yaptığı açıklamada, maaş artışlarındaki seviyenin sürdürülemez olduğunu belirtmişti.

İkramiyeler dahil ortalama maaşlardaki yıllık artış aynı dönemde yüzde 8,2 oldu.

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlar ise yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 0,1 arttı.

Temmuz enflasyonu verisi bekleniyor

Ülkede enflasyon haziranda beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 7,9'a inmişti. Temmuz ayına ilişkin enflasyon ise 16 Ağustos'ta açıklanacak.