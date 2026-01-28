BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul'u zirveye taşıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 13.106,99 puanla tamamladı.

GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,14 puan ve yüzde 0,33 artışla 13.150,12 puana çıktı.

GÜNÜN İLK YARISINDA REKOR KIRDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 değer kazanarak 13.347,99 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 109 milyar lira oldu.

Endeks, zirvesini de tazeledi.

GÜNÜN İLK YARISINDA EN ÇOK YÜKSELENLER

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 1,9, mali endeks yüzde 1,69, hizmetler endeksi yüzde 1,18 arttı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,86, holding endeksi ise yüzde 2,22 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,27 ile inşaat, en fazla düşen ise yüzde 0,68 ile tekstil deri oldu.

FED'İN FAİZ KARARI BUGÜN AÇIKLANACAK

Küresel piyasalarda, jeopolitik ve siyasi belirsizliklere karşın teknoloji sektörüne yönelik iyimserlik risk iştahını desteklemeye devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Yeni işlem gününde küresel taraftaki alıcılı seyir yurt içi piyasalara da yansıdı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

BIST 100 endeksinde teknik olarak 13.500 ve 13.600 puan seviyeleri direnç, 13.300 ve 13.200 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.