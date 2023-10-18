Bitcoin, 2023’te yüzde 62 değer kazandı Kripto para piyasasındaki değer kaybı, 2023'te önemli bir çıkış yakaladı. Kripto paralar indikleri noktadan yukarı yönlü seyir göstererek piyasadaki yerlerini korudu.

DHA

Kripto para primi Bitcoin, yılbaşından bu yana yüzde 62 değer kazandı.

Yılbaşında 16 bin 500 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, bugünlerde ise 28 bin 366 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Bitcoin, bu yılın en iyi performans gösteren varlıklardan biri oldu.

2023'ün merkez bankalarının faiz artışı ve jeopolitik gerginliklerin sürdüğü bir iklimde geçti.

Avrupa’nın önde gelen ekonomileri resesyonla yüzleşti.

Teknoloji şirketlerinde büyük işten çıkarmalar yaşandı.

Yüksek enflasyon, tüm ülkelerin ortak sorunu haline geldi.

Dijital paraya kurumsal ilgi

Buna rağmen, dijital varlıklara yönelik kurumsal ilginin de artmasıyla kripto para birimleri yüksek performans gösterdi.

Ethereum 9 ayda yüzde 30 değerlendi

Bitcoin’in yanı sıra piyasa değeri açısından ikinci sırada gelen Ethereum kripto para birimi de yılın başından bu yana yüzde 30’luk bir fiyat artışı yakaladı.

Ethereum, bugün 1.575 dolardan işlem görüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)