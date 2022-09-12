Bitcoin 22 bin 111 dolara çıktı

Bitcoin son günlerde gerilediği 20 bin dolar seviyesinin altından geri dönüş yaptı.

Yüksek enflasyon, ABD'nin faiz oranlarındaki artış ve yatırımcıların riskli varlıklardan kaçması, Bitcoin fiyatını düşüş trendine sokmuş, buna paralel diğer kripto para birimlerinde de sert kayıplar yaşanmıştı.

Kripto para piyasasının en çok işlem yapan para birimi olduğu için Bitcoin'deki hareketlilik ilgi ile takip ediliyor.

20 bin dolar eşik değer olarak kabul ediliyor

6 Ekim'de 18 bin 723,3 dolara kadar inerek 20 bin dolarlık eşik değerin altına düşen Bitcoin, düştüğü dip seviyesinden kalkarak o gündün bugüne yükseliş trendine girdi.

Son günlerde en yüksek değer olan 22 bin 296,4 doları gören Bitcoin, haberi yayına hazırlarken 22 bin 111 dolardan işlem görüyor.





Diğer kripto paralar

Ethereum yüzde 0,09 düşüşle 1.760,03 dolarda.

Tether değeri değişmeyerek 1,0002 dolarda.

USD Coin yüzde 0,01 artışla 0,9998 dolarda.

BNB yüzde 0,31 artışla 296,10 dolarda.

Binance USD 0,9997 dolarda.