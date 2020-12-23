Bitcoin 23.5 bin dolar düzeyine yükseldi

Kripto paralar, Birleşik Krallık'ta koronavirüsün mutasyon geçirdiğinin belirlenmesinin etkisiyle gelen satış dalgası ile önce aşağı yönlü hareket etti, sonra ise toparlanmaya başladı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 24 bin 161 dolarlık yeni zirvesinden, sert düşüşle 23 bin doların altına geriledikten sonra 23 bin 500 dolar sınırına döndü. Toplam hacim bazında ilk beş arasında yer alan XRP'deki düşüş yüzde 21'i buldu.

“KISA VADELİ İŞLEM YAPANLAR POZİSYONLARINI TERK EDİYOR”

Bu gelişmeleri, "piyasaları ciddi şekilde etkileyebilecek daha fazla kısıtlamanın gelebileceği kaygılarına" bağlayan analistlere göre, böyle gelişmelerde genellikle kısa vadeli işlem yapanlar, rallinin durduğunu fark ettikleri anda pozisyonlarını terk ediyor ve kısa bir süre sonra yeniden toparlanma başlıyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,67 artışla 23 bin 486,56 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 21,56'yı buldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 12 milyar dolarlık artışla 436 milyar 670 milyon dolara yükseldi.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 51 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin üç tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 9 milyar dolar artışla 648 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 9 milyar dolarlık düşüşle 203 milyar dolara geriledi.

TOPLAM PİYASA HACMİNİN YÜZDE 67,5'İ BITCOIN

Toplam 8 bin 82 kripto para biriminin işlem gördüğü 34 bin 331 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 67,5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

1.Bitcoin yüzde 2,67 artışla 23.486,56 dolar,

2.Ethereum yüzde 1,23 artışla 618,17 dolar,

3.Tether yüzde 0,11 düşüşle 0,99 dolar,

4.XRP yüzde 20,04 düşüşle 0,38 dolar,

5.Litecoin yüzde 6,59 artışla 110,85 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 0,24 artışla 311,58 dolar,

7.Chainlink yüzde 0,48 artışla 12,45 dolar,

8.Binance Coin yüzde 4,01 artışla 33,77 dolar,

9.Cardano yüzde 3,52 düşüşle 0,15 dolar,

10.Polkadot yüzde 2,84 artışla 5,06 dolardan işlem görüyordu.