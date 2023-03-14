Bitcoin 24 bin 339 dolarda! Kripto para piyasası atağa kalktı

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdı.
SVB krizi için ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Hazine Bakanlığı devreye girdi. İflasa rağmen mevduat sahiplerinin paralarının çekebileceğinin açıklanması ile piyasalardaki dalgalanma durdu ve bu kripto paraların değerlerinin artmasını sağladı.
Bitcoin günlük yüzde 10,7 kazandı
Bu sabah itibarıyla kripto para piyasasında en çok işlem yapan Bitcoin, günlük yüzde 10,7 değer kazanarak 24 bin 800 dolara ulaştı. Para birimi şu anda 24 bin 339,7 dolardan işlem görüyor.
Son 3 günde yüzde 23 yükseldi
Bitcoin dolar bazında son 3 günde yüzde 23 yükseldi.
Piyasa 153 milyar dolar arttı
Kripto paraların toplam piyasa değeri de bu süreçte 153 milyar dolar artarak 1 trilyon 80 milyar dolara çıktı.
Diğer kripto paralar yükseldi
Ethereum günlük yüzde 5,6 yükselerek 1.696 dolara çıktı. Binance Coin yüzde 2,1, Ripple yüzde 1, Cardano (ADA) yüzde 1,7, Polygon yüzde 4,2, Dogecoin yüzde 3,4'lük yükselişlere imza attı.