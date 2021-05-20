Bitcoin 30 bin doların altına düştü

Çin'in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın sonrasında Bitcoin yüzde 54'lük düşüşle 29 bin 900 dolara kadar geriledi.

Çin yönetimi finans sektörüne kripto paralar ile ilişkili hizmetleri vermeyi ve kripto para işiyle ilgili şirketlerle çalışmayı yasakladı.

Çin'in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın yanında doların da başlıca para birimleri karşısında güç kazanmasının ardından, Bitcoin 30 bin doların altına indi.

YÜZDE 54'LÜK DÜŞÜŞ

Bitcoin'de fiyat 29 bin 900 dolara kadar gerilerken diğer coinlerde de sert düşüş yaşandı. Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 54 oranında düşüş yaşamış oldu.

Kripto para yasağı Bitcoin'in dışındaki para birimlerini ve toplam hacmi de olumsuz etkiledi.

ETHEREUM 2 BİN DOLARIN ALTINDA

İkinci sıradaki Ethereum da 2 bin doların altını gördü. En büyük iki birim daha sonra hafif toparlanırken, üçüncü sıradaki Binance Coin ise yerini, Tether'e bıraktı.

Çin'deki yasakların dışında kripto para işlem platformu Coinbase hisselerinin yüzde 10'dan çok düşmesi ve Binance'in de geçici olarak, teknik nedenlerle Ethereum işlemlerini yapamaması da, kripto para piyasalarındaki satışların artmasında etkili oldu.

PİYASA HACMİ 1 TRİLYON 661 MİLYAR DOLARA KADAR GERİLEDİ

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 1 trilyon 661 milyar dolara kadar geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar ve 10 Nisan'da 2 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

PİYASA HACMİNİN 44,3'Ü BITCOIN

Toplam 9 bin 952 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44,3'ünü Bitcoin, yüzde 17,8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 407 milyar dolar düzeyindeydi.