Bitcoin 30 bin doların üzerine çıktı Kripto paralar içinde en fazla hacme sahip olan Bitcoin, 30 bin doların üzerinde seyretmeye başladı.

ensonhaber.com

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 60'tan fazla değer kaybetmişti. Şimdi bu seyir yavaş yavaş yükselmeye başladı.

ABD'deki banka krizleri kripto paraya olan ilgili artırınca Bitcoin de aldığı bu destekle yükselmeye devam ediyor.

Bitcoin 30 bin 61,9 dolar

Bitcoin böylelikle 10 aydır ilk kez 30 bin doların üzerine çıkarak 30 bin 61,9 dolara yükseldi.

Bir günde 1.777,9 dolarlık kazanç

Böylelikle para birimi bir günde yüzde 6,29 artarak bir birimde yatırımcısına 1.777,9 dolar kazandırdı.

Bitcoin'in piyasa değeri 590 milyar doların üzerinde

Bu arada, Bitcoin'in son 7 gündeki değer artışı yüzde 8'e yaklaştı. Bitcoin'in piyasa değeri de 590 milyar doların üzerine çıktı.

Küresel kripto para piyasasının değeri 1,24 trilyon dolar

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil (yaklaşık 23 bin kripto para biriminin piyasa değeri) küresel kripto para piyasasının değeri, sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 5 artarak 1,24 trilyon doları aştı.

Diğer kripto paralar

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kazanarak 1.920 dolar seviyesine çıktı.

Ethereum 1.920,18 dolar.

Tether 0,9998 dolar.

BNB 329,20 dolar.

USD Coin 0,9991 dolar.

XRP 0,52453 dolar.