Bitcoin 36 bin 500 doların üzerine çıktı

Son dönemle dalgalı seyir izlerken kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin, 36 bin 500 dolar sınırını da aştı.

Kripto para sektörünü devlerinden birisi olarak bilinen Grayscale, Ethereum'a yoğun alımların geldiği aralık ayında halka açık işlemlere kapatmıştı. Grayscale, yeni karar ile kullanıcılarının halka açık Ethereum Trust hisselerini alıp satmalarına olanak tanıyacak.

ETHER, HALKA AÇIK İŞLEMLER İÇİN YENİDEN AÇILACAĞINI HABERİ İLE DEĞERLENDİ

Kripto para piyasalarının ikinci en büyük piyasa hacmine sahip birimi Ether, Grayscale Investments'in Ethereum Trust'ın halka açık ticaret için yeniden açılacağını açıklamasının ardından, 1.500 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.

BITCOIN KURUMSAL ALIMLARLA ARTIŞA GEÇTİ

Internette arama hacmini 2017 ile kıyaslayan araştırmalar da Bitcoin'deki hızlı tırmanışın kurumsal alımlar kaynaklı olduğunu ortaya koydu.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcon, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41 bin 946,74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.

Son 24 saat içinde 33 bin 821 dolar ve 36 bin 767 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 9,01 artışla 36 bin 678,02 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9,01 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 53 milyar dolar artışla 683 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 18 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden düşen olmadı.

TOPLAM PİYASA HACMİ 1.09 TRİLYON

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte 1 trilyon 14 milyar 200 milyon dolardan, 1 trilyon 95 milyar 700 milyon dolara yükseldi.

Toplam 8 bin 384 kripto para biriminin işlem gördüğü 33 bin 45 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62,4'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 158 milyar dolardan, yaklaşık 7 milyar dolar düşüşle 151 milyar dolara geriledi.