Bitcoin 39 bin doların üzerine yükseldi

Kripto para piyasalarında, ABD ve Çin’den yapılan açıklamalara gelen satışlar yerini alımlara bırakınca, en yüksek hacimli birim Bitcoin de 39 bin doların üzerine yükseliş gösterdi.

Bitcoin'in değeri, yapılan açıklamaların etkisinde ilerliyor. Son 24 saat içinde 36 bin 581,43 ve 39 bin 645,19 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1,95 artışla 39 bin 326,14 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 1,39 olarak hesaplandı.

Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 29 milyar dolarlık artışla 736 milyar dolara yükseldi.

ETHEREUM YÜZDE 2,31 ARTTI

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da 2 bin 394,36 ve 2 bin 849,44 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 8,06 artışla 2 bin 814,46 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 2,31 ve piyasa hacmi yaklaşık 31 milyar dolarlık artışla 326 milyar dolar düzeyindeydi.

TETHER 0,02 YÜKSELDİ

Kripto para piyasalarında hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0,02 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0,16 ve piyasa hacmi de 60 milyar dolar düzeyindeydi.

KRİPTO PARADA TOPLAM HACİM 1 TRİLYON 715 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1 trilyon 715 milyar dolar ile 1 trilyon 500 milyar doların üzerindeki yükselişini sürdürdü. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez; 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar, 10 Nisan'da 2 trilyon dolar, 7 Mayıs'ta 2 trilyon 500 milyar dolar sınırını aşmıştı.