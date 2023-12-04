Bitcoin 41 bin dolar seviyesini geçti En fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin, yükselişini sürdürüyor. Bitcoin'in değerini yükselten birkaç neden var. Bunlardan birisi Fed'in faiz oranlarını düşüreceği inancından kaynaklanıyor.

ensonhaber.com

Bitcoin üretiminin kısa süre sonra sonlanması bekleniyor.

Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi artırmayı durdurup ileride düşüreceğine yönelik açıklamalar, kripto paranın değerini artmaya devam ediyor.

ABD'nin spot Bitcoin ETF'lerine izin vereceği yönündeki beklentilerin artması da kripto paranın değerini yükselten bir unsur oldu.

Kripto para birimi en fazla 65 bin dolara çıkmış ve sonrasında 20 bin dolarlara kadar gerileyerek yatırımcısını üzmüştü.

Mayıs 2022'den bu yana ilk kez bu seviyede

Bitcoin, Mayıs 2022'den bu yana ilk kez 40 bin dolar seviyesinde konuşulur oldu.

Bitcoin 35 bin dolar olan psikolojik seviyesini aşarak, bugün 41 bin 638,3 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ise bugün 2 bin 250 dolardan işlem görüyor.