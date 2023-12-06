Bitcoin 44 bin doların üzerini test etti Bitcoin madenciliğinin sonuna geldiği bilgisi, Fed'in faiz artırımını durduracağı sinyali ve ABD'nin spot Bitcoin ETF'lerine izin vereceği yönündeki beklenti, kripto paraların değerini artırdı.

ensonhaber.com

Kripto para birimi finans dünyasındaki yerini aldı. Ülkeler zervlerinde kripto para bulundurmaya başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) da dahil merkez bankaları kendi dijital para birimlerini oluşturma hazırlıklarına girdi.

Kripto para biriminin yasal altyapısı için çalışılıyor.

Bu gelişmeler yaşanırken diğer yandan da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi artırmayı durdurup, indireceğine yönelik açıklamalar kripto paranın değerini arttırdı.

ABD'nin spot Bitcoin ETF'lerine izin vereceği beklentisi

ABD'nin spot Bitcoin ETF'lerine izin vereceği yönündeki beklentilerin artması da kripto paranın değerini yükselten diğer bir unsur oldu.

Kripto para birimi en fazla 65 bin dolara çıkmış ve 2023'te ise 20 bin dolarlara kadar gerilemişti.

Nisan 2022'den bu yana ilk kez 44 bin doların üzerini test etti

Kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunun onaylanacağına dair beklentilerle Nisan 2022'den bu yana ilk kez 44 bin doların üzerini test etti.

Bitcoin bugün 44 bin 49 dolara kadar tırmandı.

Diğer kripto paraların değerleri

Bitcoin'in dışındaki önde gelen kripto paraların değerleri şöyle sıralanıyor:

Ethereum 2.256,13 dolar

Tether USD 1,0003 dolar

BNB 229,90 dolar

XRP 0,62037 dolar

Solana 63,188 dolar