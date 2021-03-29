Bitcoin 55 bin doların üzerinde

Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61 bin 683,86 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10 bin dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 55 bin doların üzerine döndü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61 bin 683,86 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10 bin dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 55 bin doların üzerine döndü.

Analistlere göre, bu önemli fiyat düşüşüne karşın, Bitcoin'in "arz krizi" her zamankinden daha fazla.

Son 24 saat içinde 55 bin 71,11 ve 56 bin 610,31 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1,25 düşüşle 55 bin 416,52 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 3,41 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 1 trilyon 34 milyar dolar ile yeniden 1 trilyon dolar sınırını aştı.

TOPLAM PİYASA HACMİ 1 TRİLYON 753 MİLYAR DOLAR

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 753 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen genel satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 51 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı birim de ilk 10 birim arasındaydı.

PİYASADA 8 BİN 970 KRİPTO PARA BİRİMİ İŞLEM GÖRÜYOR

Toplam 8 bin 970 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,034 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59'unu Bitcoin, yüzde 11,2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 100 milyar dolar düzeyindeydi.