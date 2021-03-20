Bitcoin 58-59 bin dolar aralığında

Bitcoin, 60 bin doları aştığı seviyeden kâr satışlarıyla döndüğü 58-59 bin dolar aralığında yatay hareket ediyor.

Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, faizlerin yüzde 0,00-0,25 aralığında sabit tutulması kararı sonrası yaptığı açıklamada, gerektiğinde ek likidite desteği verileceğini vurgulaması üzerine gelen spot alımlarla 60 bin doları aşmıştı.

Son 24 saat içinde 57 bin 847,14 ve 59 bin 498,38 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1,47 artışla 58 bin 043,28 dolara çıktı.

BITCOIN’İN HAFTALIK KAZANCI YÜZDE 3,61

Bitcoin’in haftalık kazancı yüzde 3,61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 13 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 96 milyar dolara yükseldi.

ETHEREUM’UN HAFTALIK KAZANCI YÜZDE 5,04

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3,41 artışla 1,834,98 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 5,04 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 212 milyar 430 milyon dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 0,40 artışla 265,25 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0,95 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 41 milyar dolara yükseldi.

PİYASA HACMİ 1.8 TRİLYON

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 5 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 820 milyar 630 milyon dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki kâr satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 12 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.

PİYASALARDA 8 BİN 891 KRİPTO PARA İŞLEM GÖRÜYOR

Toplam 8 bin 891 kripto para biriminin işlem gördüğü 36 bin 561 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60’ını Bitcoin, yüzde 11,7'sini de Ethereum oluşturuyordu.

Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 24 milyar dolarlık düşüşle 117 milyar dolar düzeyindeydi.