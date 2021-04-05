Bitcoin 58 bin dolar düzeyine geri döndü

Bitcoin, mart ortasında gördüğü 61 bin 683,86 dolarlık yeni zirveden 52 bin dolara kadar indikten sonra toparlandığı 60 bin dolarda gelen kar satışlarıyla 58 bin dolara döndü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in 60 bin doların üzerini gördüğü 1 Nisan'da 1 trilyon 990 milyar dolara tırmanan toplam piyasa hacmi de yeni haftaya 1 trilyon 930 bin dolarda başladı.

Son 24 saat içinde 57 bin 967,28 ve 58 bin 913,75 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0,21 artışla 58 bin 147,14 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 4,74 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 86 milyar 540 milyon dolar düzeyindeydi.

ETHEREUM 2 BİN 51,22 DOLARA YÜKSELDİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1,20 artışla 2 bin 51,22 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 20,86 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 236 milyar 82 milyon dolara yükseldi.

BİNANCE COİN 347,57 DOLAR

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 4,14 artışla 347,57 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 29.29 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 53.77 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 1 trilyon 934 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar sınırını aşmıştı.