Bitcoin 58 bin doların üzerinde

Son günlerin en çok konuşulan para birimi olan Bitcoin, cuma günü indiği 55 bin 300 dolar düzeyinden sekerek, 59 bin 400 doları da aştıktan sonra, 58 bin doların üzerinde tutundu.

Bitcoin'deki dalgalanmalar yapılan açıklamalara göre şekil alıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kriptopara piyasalarının daha çok düzenleneme gerektirdiğini söyledi ve ABD Kongresi'nden bu konuda düzenleme çerçevesi oluşturulmasını istemesi de etkili oldu.

“DÜZENLEYİCİ BİR ÇERÇEVE YOK”

ABD Temsilciler meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sanal sunum yapan Gensler, kripto varlıkların işlem görmekte oldukları piyasalara ilişkin olarak SEC ya da diğer kardeş kuruluş olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu kapsamında düzenleyici bir çerçeve bulunmadığına dikkat çekti ve "Böyle bir düzenleme büyük bir güven oluşturabilir.

“KAZANÇLAR DOLANDIRILMAYA KARŞI KORUMASIZ”

Şu anda kripto piyasalarına ilişkin bir piyasa düzenleyici yok ve bu nedenle de kazançların dolandırılması ya da manipüle edilmesine karşı hiç bir koruma yok." dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da hafta başında yaptığı bir açıklamada, ülkesinde kripto paralar ile ilgili yeterli hukuksal çerçeve bulunmadığını ve bunun vurgulamaya değer bir konu olduğuna dikkat çekmişti.

BITCOIN’İN HAFTALIK KAZANCI YÜZDE 2.83

Son 24 saat içinde 57 bin 600,32 ve 59 bin 464,61 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0,19 artışla 58 bin 426,94 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.83 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 93 milyar dolara yükseldi.

ETHEREUM YÜZDE 8,46 ARTTI

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da 3 bin 510 dolar ve 3 bin 955,55 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 8,46 artışla 3 bin 866,17 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 32,61 ve birimin piyasa hacmi de 447 milyar 630 milyon dolar düzeyindeydi.

BINANCE COIN YÜZDE 0,03 YÜKSELDİ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 0,03 artışla 633,81 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 4.13 ve piyasa hacmi de 97.24 milyar dolar düzeyindeydi.

PİYASA TOPLAM HACMİ 2.3 TRİLYON

Tüm piyasalarda toplam hacim de 2 trilyon 392 milyar 380 milyon dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar ve 10 Nisan'da 2 trilyon dolar sınırını aşmıştı.