Bitcoin 62 bin, toplam hacim de 2.26 trilyon doların üzerinde

Bitcoin 62 bin, toplam hacim de 2.26 trilyon doların üzerinde

Bitcoin, aşırı oynaklığı, bir merkeze bağlı olmaması ve kara para aklamada kullanılma tehlikesine karşı tüm dünyada çeşitli engellemelerle karşılaşsa da yine de alım ve satımını sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın kripto varlıkları "spekülasyon araçları" olarak göstermesinin ardından, Türkiye'de de kripto paraların ve dağıtık defter teknolojisi kullanan varlıkların ödemelerde kullanımının yasaklanması, başka ülkelerin de benzer sınırlamalar getirebileceği endişesiyle fiyatları geriletse de Bitcoin, 64 bin 863,10 dolarlık yeni zirvesinden 60 bin 222 dolara kadar indikten sonra, toparlanarak, 62 bin doların, toplam piyasa hacmi de 2 trilyon 260 milyar doların üzerine yükseldi.

KRİPTO PARALARIN ALIMI YA DA SATIMI YASAKLANMADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan yönetmelikte, ilk defa hukuki anlamda kripto varlığın tanımı yapılırken, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde yapılmasına 30 Nisan'dan itibaren yasak getirilse de kripto paraların alımı ya da satımı yasaklanmadı. Kripto paralar, özel şirketlerin işlettiği özel borsalarda alınıp satılıyorlar.

BİR DÜZENLEMEYE TABİ OLMAMASI, DEĞERİNİN AŞIRI OYNAKLIK GÖSTERMESİ ÖNE ÇIKTI

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada kripto varlıkların herhangi bir düzenlemeye tabi olmaması, değerinin aşırı oynaklık göstermesi, merkezi olmayan yapısı, sahiplerinin bilgisi dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ve yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi gibi risklerin yarattığı tehlikelere dikkat çekildi.

TÜRKİYE’DE KRİPTO PARALARA OLAN İLGİ HIZLA ARTTI

ABD'li araştırma kurumu Chainanalysis'e göre Türkiye'de kripto paraların işlem hacmi şubat başı ile 24 Mart arasında 218 milyar lira (26 milyar dolar) oldu. Bu tutar bir yıl önce 7 milyar liranın sadece biraz üzerindeydi. Bitcoinist'e göre, Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğinin ardından kripto paralara olan ilginin hızla artmasının etkisiyle, martın ikinci yarısında, Türkiye'de Bitcoin'in fiyatı 100 bin dolara kadar yükseldi.

Son 24 saat içinde 60 bin 222,53 ve 62 bin 531,22 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0,06 artışla 62 bin 262,38 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2,89 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 10 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 163 milyar dolar düzeyine geriledi.

ETHEREUM SON 24 SAATTE YÜZDE 1,05 ARTTTI

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 1.05 artışla 2,483.75 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 14.45 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 286.87 milyar dolar düzeyindeydi.

BİNANCE COİN DE SON 24 SAATTE YÜZDE 3,80 YÜKSELDİ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.80 artışla 538.75 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 15.67 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 82 milyar 500 milyon dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2 trilyon 261 milyar dolar ile 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 32 birimin değeri düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,267 kripto para biriminin işlem gördüğü 367 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 51.3'ünü Bitcoin, yüzde 12.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 293 milyar dolar düzeyindeydi.