Bitcoin 88 bin doların altına indi

Bitcoin'de haftalık geri çekilme derinleşti ve para birimi 88 doların altına çekildi.

Kripto para birimleri arasında en fazla işlem gören Bitcoin, yüzde 1,15 oranında düşerek 87 bin 811,5 dolara geriledi.

CoinDesk verilerine göre Ethereum'un fiyatı 2 bin 880 dolara inerken; Solana, XRP ve Cardano gün içinde yüzde 3 ila 5 arasında değer kaybetti.

Önde gelen kripto varlıkların büyük bölümü, son 7 günlük periyotta piyasa genelinde belirgin düşüşler yaşadı.

24 SAATTE 224 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ

Fiyatlardaki geri çekilme, CoinGlass verilerine göre son 24 saat içinde toplam 224 milyon dolarlık tasfiyeye neden oldu.

Tasfiyelerin büyük kısmı yükseliş yönlü pozisyonlardan gelirken, 68 milyon dolarlık bölüm Bitcoin vadeli işlemlerinde, 45 milyon dolarlık kısmı ise Ethereum vadeli işlemlerinde gerçekleşti.

KRİPTO TASARISI GECİKTİ

Uzun süredir beklenen kripto düzenleme tasarısındaki gecikme de Bitcoin ve genel kripto para fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. ABD’nin önde gelen borsalarından Coinbase Global Inc., söz konusu tasarıyı mevcut haliyle desteklemediğini açıkladı.

BITCOIN CEPHESİNDE YAŞANANLAR

Bitcoin, cuma günü düşüş kaydederken; ABD ile Grönland arasındaki gerginliğin azalmasına ve Strategy’nin gerçekleştirdiği büyük alıma rağmen kripto para piyasasına yönelik risk iştahı artmadı. Bu gelişmelerle birlikte Bitcoin, zayıf bir haftayı geride bıraktı.

Asya seansında risk iştahı, Japonya Merkez Bankası’nın toplantısı ile ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik olası bir askeri müdahaleye ilişkin uyarıları nedeniyle sınırlı kaldı.

Altın ve diğer değerli metaller gibi güvenli liman varlıkları, fiziksel varlıklara yönelik artan talep sayesinde rekor seviyelere yükselirken, Bitcoin bu yükselişin gerisinde kaldı.