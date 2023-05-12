Bitcoin düşüşünü sürdürüyor! 27 bin doların altına indi Kripto paranın en çok işlem gören para birimi Bitcoin düşüşünü sürdürdü.

ensonhaber.com

Kripto paralar dünyanın gündemine oturdu.

Artık ülkeler Türkiye dahil olmak üzere kendi dijital paralarını üretme ve kanuni altyapısını oluşturmak arayışına girdi.

Dünyadaki merkez bankalarının rezervinde döviz ve altının yanı sıra artık Bitcoin de var.

Bu para biriminin değeri 60 bin dolarlara ulaşmışken günümüzde 27 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.

Yüzde 3,14 düştü

26 bin 437 dolardan işlem gören Bitcoin bugün yüzde 3,14 düşüşle 971 dolar kayıpta.

Diğer kripto paralar

Ethereum: 1.773,52 dolar / yüzde - 2,59

Tether: 1,0006 dolar / -

BNB: 306,51dolar / yüzde - 1,73

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