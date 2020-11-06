Bitcoin fiyatı ne kadar? 1 Bitcoin kaç TL? Bitcoin'de son durum

Bitcoin fiyatı ne kadar? 1 Bitcoin kaç TL? Bitcoin'de son durum

Şu anda çok sayıda ülkede para birimi olarak kabul edilen ve sınırlı sayıda olan Bitcoin'in yükselişi sürüyor. Kripto para piyasasıyla ilgilenenler Bitcoin'de son durumu ve fiyatları araştırıyor.

Herhangi bir ülkenin merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimlerinin başında geliyor. Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, sürekli rekor tazeliyor.

Kripto para madencileri bitcoin ne kadar, bitcoin son durum nedir, bitcoin kaç TL gibi soruları araştırıyor.

BİTCOİN NEDİR?

Bir e-para sistemi olan ve 31 Ekim 2008 tarihinde Satoshi Nakamoto takma isimli bir kişi ya da grubun "Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Sistemi" isimli bir teknik doküman yayınlamasıyla ortaya çıkan Bitcoin, üçüncü parti ödeme sistemlerine, bankalara ve aracı kurumlara güvenme ihtiyacını ortadan kaldırma ilkesiyle doğdu.

Arz-talep şeklinde ilerleyen bir piyasası olan Bitcoin ile ilgili en önemli kavramlardan biri merkezsizlik. Bitcoin ağını hiçbir otorite, merkez bankası, devlet başkanı, şirket veya kuruluş kontrol etmiyor.

Kısaltması "BTC" olarak yazılıyor.

BİTCOİN FİYATI NE KADAR?

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 10 oranında yükseldi ve hatta dolar karşısında 15 bin dolara çok yakın bir noktadan işlem gördü.

1 BİTCOİN KAÇ TL?

1 Bitcoin 6 Kasım 2020 itibari ile 130,693,32 TL’den işlem görüyor.

BİTCOİN SON DURUM

Kripto para piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Küresel düzeyde merkez bankalarının dijital para çıkarma hazırlıklarını artırmalarıyla, kripto paraya yönelik ilgiyi artırınca, kripto piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 15,500 doları da aştı.

Bitcoin, 15,848 dolar ile yaklaşık iki yılın zirvesini gördükten sonra, son 24 saatte yüzde 8,69 artışla 15,503 dolara yükseldi ve haftalık kazanımını yüzde 15,34 düzeyine taşıdı.