Bitcoin, FTX'in iflasına rağmen istikrarını sürdürdü

Dünyanın en büyük kripto para birimi, FTX'in çöküşünden etkilenmedi. Uzmanlar, "Bu durum, kriptoyu öldürmez" dedi.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile yaşadığı sorunların ardından likidite sıkıntısı çeken bir diğer kripto para borsası FTX, iflas ettiğini duyurdu.

ABD'de iflas süreci başlatan şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried, görevinden istifa etti.

FTX'in iflası Bitcoin'i etkilemedi

Son dönemde büyük bir düşüş içinde olan ve 16 bin doların üzerinde işlem gören Bitcoin, bu çöküşten pek etkilenmişe benzemiyor.

Piyasalarda yaşanan FTX fırtınasına rağmen, dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, 16 bin dolarlık desteğin üzerinde sabit kalmayı başardı.

Bitcoin fiyatı 16 bin 800 dolar seviyesinde

Son bilgiye göre yükselme trendine giren Bitcoin, bazı piyasa gözlemcilerinin daha düşük seviyelere ilişkin beklentilerinin aksine 16 bin 800 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

"Kriptonun sonu değil"

Kripto para borsası Coinbase'de Kurumsal Araştırma Başkanı David Duong, “Bir bütün olarak risk varlıkları için bazı olumlu makro gelişmelere rağmen daha geniş bir piyasa istikrarsızlığı gördük.” dedi.

Risk sermayedarı Kevin O'Leary, CoinDesk'e yaptığı açıklamada, FTX'in çöküşünün kriptonun sonu olacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

"Şüpheye yer yok"

Aksi yöndeki yorumlara karşı çıkan O'Leary, FTX'in çöküşünü sektörü “dengeleyecek tanımlayıcı bir an" olarak nitelendirirken, "Bu durum, kriptoyu öldürmez; umut ışığı olacak. Şüpheye yer yok." ifadelerini kullandı.